Zinemaldia '16: Palmarés

Ha finalizado ya la edición número 64 del Festival Internacional de Donostia-San Sebastián, el Zinemaldia. En ella se han podido ver, como siempre, todo tipo de películas (con déficit, por supuesto, de comedias... esto es algo a lo que lamentablemente los festivales nos tienen acostumbrados) y muchísimas estrellas de cine, tanto grandes como pequeñas. Han sido las grandes, claro, las que más gente y curiosos han atraído a la ciudad... Luciendo palmito se ha podido ver nada menos que a Ethan Hawke y Sigourney Weaver (flamantes Premios Donostia), Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Oliver Stone, Richard Gere, Cynthia Nixon, Javier Bardem, Monica Bellucci, Paul Verhoeven, Isabelle Huppert... En fin, que ha resultado ser uno de los años más glamourosos de los últimos tiempos y la gente en busca de caras conocidas lo ha agradecido con creces.



Pero vamos a lo que vamos: El Zinemaldi se ha acabado y lo que cuenta es su palmarés... Grandes sorpresas, para bien y para mal en el palmarés de la edición número 64 del Zinemaldia. La gran vencedora con la Concha de Oro ha sido I am not Madame Bovary, del chino Xiaogang Feng, obteniendo también el de mejor actriz para Fan Bingbing.





El cine español, un año más, triunfa. En este caso de nuevo con el apartado actoral ya que la Concha de Oro al mejor actor ha sido para Eduard Fernández por El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez. No estaba en mi quiniela, pero estoy muy satisfecho con el premio, pues es muy merecido. Grandísimo actor. También el mejor guión ha sido para otra producción española, Que Dios nos perdone de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen... un buen thriller en el que quizá el guión no era su baza más fuerte pero que aún así tiene muy buen pulso narrativo.





Hong Sangsoo, director coreano muy reputado y reconocido, ha sido el mejor director con su película Yourself and yours, que fue la última que se vio en competición. Hay gente que aprecia mucho este premio pero a un servidor la película no le transmitió demasiado.





Recordemos que el jurado oficial estaba compuesto porel director Bille August (presidente), Anahí Berneri, la productora española Esther García, el realizador chino Jia Zhang-ke, la diseñadora de vestuario alemana Bina Daigeler, el director de fotografía estadounidense Matthew Libatique y la productora Nadia Turincev...



Sin más dilación, pongo el palmarés completo:





Concha de oro a la mejor película

Premio especial del Jurado

Concha de plata a la mejor dirección

Concha de plata a la mejor actriz

Concha de plata al mejor actor

Premio del Jurado a la mejor fotografía

Premio del Jurado al mejor guión

I AM NOT MADAME BOVARY (XIAOGANG FENG)[EX AEQUO] EL INVIERNO (Emiliano Torres) + THE GIANT (Johannes Nyholm)HONG SANGSOO (YOURSELF AND YOURS)FAN BINGBING (I AM NOT MADAME BOVARY)EDUARD FERNÁNDEZ (EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS)RAMIRO CIVITA (EL INVIERNO)RODRIGO SOROGOYEN, ISABEL PEÑA (QUE DIOS NOS PERDONE)