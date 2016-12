Zinemaldia '16: Fotos de los premiados

Al acabar el Festival, todos los premiados (o al menos, los disponibles), van pasando por la sala de prensa para hacer unas pequeñas declaraciones acerca de su victoria y, si se da el caso, responder a una o dos preguntas del personal.





A continuación, fotos de todos los premiados que pasaron por allí, empezando por el flamante (y aunque por su semblante no lo parezca, yo diría que contentísimo) ganador de la Concha de Oro a la mejor película del Zinemaldia: Feng Xiaogang por I am not Madame Bovary. El director reconoce haber hecho una película "muy china", con lo cual no deja de estar también sorprendido al haber sido su película reconocida por un jurado internacional.

CONCHA DE ORO

I am not Madame Bovary (de Feng Xiaogang)

CONCHA DE PLATA AL MEJOR DIRECTOR

Hong Sangsoo, por "Yourself and yours"

CONCHA DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ

Fan Bingbing por "I am not Madame Bovary"

CONCHA DE PLATA AL MEJOR ACTOR

Eduard Fernández (por "El hombre de las mil caras")

MEJOR GUIÓN

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por "Que Dios nos perdone"

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

(ex-aequo) "El invierno" y "Jätten (The giant)"

MEJOR FOTOGRAFÍA

Ramiro Civita, por El invierno

PREMIO KUTXABANK NUEV@S DIRECTOR@S

Park, de Sofia Exarchou

PREMIO HORIZONTES LATINOS

Rara, de Pepa San Martín

PREMIO ZABALTEGI-TABAKALERA

Eat that question: Frank Zappa in his own words (de Thorsten Schütte)

PREMIO DE LA JUVENTUD

Bar Bahar / In between (de Maysaloun Hamoud)

: Dirige Emiliano Torres: Dirige Johannes Nyholm (no, no es Steve Buscemi)