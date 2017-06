Jared leto devela cual será su nombre en 'Blade Runner 2049'

, Oscar al mejor secundario por 'Dallas Buyers Club' y último Joker cinematográfico hasta ahora por 'Escuadrón suicida'. la suya será una de las presencias secundarias de lujo en 'Blade Runner 2049' que dirige Denis Villeneuve y se estrenará el 6 de octubre.Después de un primer avance, el actor ha desvelado el nombre de su personaje en la esperada secuela de 'Blade Runner', y que según el primer tráiler visto es el nuevo creador de replicantes. En una entrevista en ES Magazine ha declarado: "Interpreto a un personaje llamado Neander Wallace. Cuando leí el guión, me enamoré completamente de él, y de hecho es probable que me meta en problemas por avanzar esta información".Protagonizada por, no faltará el carismáticoretomando uno de los papeles que le han convertido en un mito del cine, el de Rick Deckard, cazador de replicantes, el Blade Runner por excelencia.