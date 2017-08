Lo nuevo de Yorgos Lanthimos y avance programación de Sitges 2017

Uno de los films más esperados, tras su paso por Cannes, es, la apasionante nueva propuesta del realizador griego Yorgos Lanthimos, que será uno de los platos fuertes de la Sección Oficial Fantástico. Se trata de un perturbador thriller psicológico con un reparto encabezado por Colin Farrell y Nicole Kidman. El cine asiático tendrá un peso destacado con el thriller coreano, el debut de Cho Sun-ho con un protagonista que revive un día trágico una y otra vez; el último film de Takashi Miike,, una adaptación de un manga lleno de acción y venganza, y, un drama con extraterrestres del siempre inquietante Kiyoshi Kurosawa.Desde la sección oficial de Cannes también llega, un original drama fantástico húngaro de Kornél Mundruczó, director entre otras de White God., estrenada en el Festival de Tribeca, es la adaptación de Marc Meyers de la novela gráfica homónima que narra la adolescencia de un asesino en serie, y se verá en Sitges 2017. También proveniente de Tribeca aterrizará en el certamen, terror indie norteamericano que está causando sensación en festivales especializados como Neuchatel o BIFAN, dirigido por Justin Benson y Aaron Moorhead, que estuvieron en la edición del 2014 del Festival con Spring. En la misma edición se proyectó Una chica vuelve a casa sola de noche, de Ana Lily Amirpour, que en esta ocasión presentará, gran premio del jurado en Venecia 2016. Una historia de amor distópico en una comunidad de caníbales de Texas., cinta mexicana dirigida por Guillermo Amoedo y producida por Nicolás López, estará en la Sección Oficial en première mundial. El film de acción, de Jonathan Milott y Cary Murnion –directores de Cooties, presentada en Sitges 2014­– también formará parte de la Sección Oficial.La comedia de terror y slasher tendrá su espacio en la Sección Oficial con, de Tyler MacIntyre, así como la brasileña, dirigida por Marco Dutra y Juliana Rojas. El documental, de Alexandre O. Philippe –que ha presentado varios documentales en ediciones pasadas del Festival– estará en la Sección Oficial Fantástico. La pieza analiza minuciosamente la escena de la ducha de Psicosis, de Alfred Hitchcock.Como ejemplos de cine español diferente y autoral, el Festival contará con, de Yayo Herrero, un drama de terror fantástico que conecta con The Witch, Take Shelter o el Polanski más perturbador. Y, de Andrés Goteira, un relato imprevisible y obsesivo, situado en los límites de la ficción.La Sección Oficial tendrá un tono muy rompedor con cintas como, coproducción entre Estonia, Polonia y los Países Bajos, dirigida por Rainer Sarnet y habitada por hombres lobo, espíritus y plagas. El cine ruso más comercial estará representado por, de Klim Shipenko, una especie de Gravity en los años 80.Sitges Classics hará revivirque vuelve 25 años después de su estreno con la nueva versión en 3D, una experiencia que ha impactado al mismo James Cameron.Sitges 2017 apuesta por las producciones catalanas de género más recientes, que ocuparán un sitio destacado en la programación., el esperado retorno de Jaume Balagueró, no podía faltar en este 50º aniversario del certamen. En esta ocasión, el director leridano apuesta por el terror sobrenatural y un reparto de lujo formado por Christopher Lloyd, Franka Potente y Leonor Watling. Otro título muy esperado es, la adaptación de Xavier Gens de la novela fantástica de éxito de Albert Sánchez Piñol. Escenarios inquietantes y extrañas criaturas, con una irreconocible Aura Garrido en el reparto.Después de saborear el éxito con el corto NADA S.A., premiado internacionalmente, Caye Casas y Albert Pintó debutan en el largometraje con, una comedia negra surrealista protagonizada por Emilio Gavira, Itziar Castro y David Pareja. Otro de los títulos de producción catalana que se verá en el Festival es, de Sadrac González-Perellón, film de ciencia ficción con un elenco internacional, ganador del premio del jurado en el reciente BIFAN - Bucheon International Fantastic Film Festival de Corea del Sur.En la sección dedicada al thriller se presentarán en Sitges 2017, de Jung Byung-gil, cinta de venganza con sorprendentes escenas de acción, o, la opera prima de Taylor Sheridan, guionista de Sicario y Comanchería y mejor director en la sección Un Certain Regard en Cannes 2017. El film es un thriller potente y visceral protagonizado por Elizabeth Olsen y Jeremy Renner. También estará, cinta británica sin concesiones ambientada en el mundo del boxeo y basada en hechos reales, dirigida por Jean-Stéphane Sauvaire.Desde Camboya llega, una cinta de acción en clave de comedia dirigida por Jimmy Henderson, que sumerge al espectador en un caos carcelario. Y dos thrillers franceses:, de Christian Caron con Guillaume Canet y Mélanie Laurent sobre la angustiosa desaparición de un niño, y, de Eric Valette, que mezcla drogas, asesinos a sueldo y rehenes.Como es habitual, la independencia y el riesgo caracterizan la sección Panorama Fantástico. El taiwanés Giddens Ko presentará, una cinta oscura, violenta y nihilista sobre los monstruos reales que nos rodean. También estará el film alemán de body horror, de Norbert Keil, que cuenta en su reparto con Barbara Crampton, premiada en Sitges 2016, por su carrera con la Màquina del Temps.El terror también será el protagonista en, de Brandon Christensen, film canadiense que explora las fuerzas sobrenaturales que poseen a un bebé. Del también canadiense Chad Archibald, director de la viscosa Bite (Sitges 2015) llega, sobre el mundo de las sectas.Films de variada temática y procedencia, con el denominador común de la experimentación, integran la sección Noves Visions de Sitges 2017. La australiana, de Nicholas Verso, traslada al espectador a una noche de Halloween de los años 90, una oda a la amistad rodeada de fantasmas y verdades que salen a la luz. Desde Ucrania llega la titánica, de Sergei Loznitsa, inspirada en el relato de Dostoyevski La sumisa. También se podrá ver el documental, de Bill Morrison, que explica el hallazgo de 500 películas mudas de los años 1910 a 1920 aparecidas en 1978 bajo una pista de hielo de Dawson City, en Canadá. En première mundial se presentará, de David González Rudiez, cinta muda en blanco y negro sobre el viaje de un hombre, la noche y el demonio.Otros títulos que formarán parte de Noves Visions son el thriller, de Simon Rumley, que sigue los pasos de una mujer que utiliza la moda como una ayuda emocional;, comedia dirigida por Jeff Baena, donde una joven que huye se refugia en un convento de monjas emocionalmente inestables;, de Bill Watterson, sobre la fantasía de construir toda una fortaleza en el salón de casa, o, que en Sundance fue calificada como “la película más asquerosa del mundo”, dirigida y coescrita por Steven Ellison (también conocido como Flying Lotus), David Firth y Zack Fox.Sitges apuesta claramente por esta sección, pionera de la animación en todo el Estado. La animación japonesa tendrá un gran peso y celebrará 100 años del anime, además de las habituales competiciones de cortometrajes y homenajes., de Masaaki Yuasa, ganador del premio al mejor largometraje del Festival de Annecy, estará en Sitges 2017.También procedente del festival francés se incorpora a la sección de animación de Sitges 2017 la emotiva, de Naoko Yamada, un drama sutil de gran profundidad psicológica. Además, se proyectarán, que supone el ambicioso debut en el largometraje del cineasta germano-iraní Ali Soozandeh, y el film franco-japonés, dirigido por Shoujirou Nishimi y Guillaume Renard, que se basa en el cómic del mismo nombre creado por el mismo Renard.La programación de la sección más noctámbula del Festival se estructurará, como en las ediciones anteriores, en maratones temáticas como La noche + freak o La noche + zombie. Las producciones asiáticas pisan con fuerza. Sion Sono, un habitual de Sitges, inaugurará las sesiones con, que da la vuelta a las cintas de vampiros ofreciendo una visión original y única como solo Sono puede hacerlo. El también japonés Yoshihiru Nishimura –reciente ganador del Sitges Pitchbox Award en BIFAN 2017– presentará, una comedia de terror y extraterrestres.También se proyectará la secuela del film yakuza The Mole Song: Undercover Agent Reiji (Sitges 2014), dirigida en esta ocasión por el incansable Takashi Miike.Midnight X-treme es el espacio idóneo para vivir la fiesta de gore y revival ochentero que supone el film canadiense, dirigido por Sebastien Landry y Laurence Morais-Lagace, un juego sórdido donde los participantes tienen que escoger entre matar o morir. Un cruce letal entre Jumanji, Asesinos natos y Scanners.Dedicada a presentar trabajos de no-ficción que giran alrededor del género y de sus autores más relevantes, Panorama Documenta avanza tres títulos de su programación., dirigido por Steve Mitchell, hace un repaso a la vida y obra del realizador Larry Cohen, conocido por sus films de serie B, cintas de terror, ciencia ficción y policíacas de los 70 y 80. Se incluyen los testimonios de Martin Scorsese, Tara Reid, Traci Lords, John Landis o Joe Dante., de P. David Ebersole y Todd Hughes, analiza los dos últimos años de vida de la actriz Jayne Mansfield, así como los rumores que rodearon su trágica muerte.Filmin estrena su primer documental,, de Carles Prats, que se adentra en el rodaje de El Conde Drácula (Jesús Franco, 1970 y la realización de Vampir Cuadecuc, de Pere Portabella, en un recorrido por la Barcelona de los años 60 y 70.La sección Brigadoon presentará el largometraje, de Daniel Armstrong, una comedia de ciencia ficción apocalíptica cercana al universo de Turbo Kid. También se podrá ver, film de terror dirigido por el especialista en efectos especiales Todd Tucker.Brigadoon reafirma la apuesta por los documentales que ha mantenido a lo largo de los años. En la próxima edición se programará, de Xavier Mendik, centrado en la historia del cine de género hecho en Canadá;, de João Monteiro, que revisa la trayectoria del director portugués António de Macedo, del cual también se proyectará una retrospectiva, y el documental español, de Manuel Valencia y Luis Sánchez Toledo, sobre la historia del fanzine 2000 Maníacos.Se rendirá homenaje a directores recientemente desaparecidos, como George A. Romero, Tonino Valerii y Paco Pérez-Dolz, con la proyección dede Valerii, que contará con la presencia de la actriz Mónica Randall, y el documental de Jordi MarcosComo ya es habitual, la tradicional Sitges Zombie Walk tendrá lugar el primer sábado del Festival, que será el 7 de octubre en esta edición.