Zinemaldia '17: Palmarés oficial completo

El mejor guión para Una especie de familia (Diego Lerman) ha sido uno de los menos aplaudidos, aunque en general bien acogido (es decir, no ha habido abucheos ni nada similar). El mejor actor es Bogdan Dumitrache, por Pororoca, quien era sin duda uno de los grandes favoritos a este premio, así como la fotografía para Florian Ballhaus por The captain, con ese blanco y negro tan especial y tan potente.

En resumen, ha sido una Sección Oficial mucho más interesante y bonita que otros años, con muchas películas, actrices, actores y otros elementos premiables, con la que sin duda un servidor se queda más que satisfecho.

Sin más dilación, pongo el palmarés completo:





Concha de oro a la mejor película

Premio especial del Jurado

Concha de plata a la mejor dirección

Concha de plata a la mejor actriz

Concha de plata al mejor actor

Premio del Jurado a la mejor fotografía

Premio del Jurado al mejor guión

, de James Franco, de Aitor Arregi y Jon GarañoAnahí Berneri, por AlanisSofía Gala Castiglione, pir AlanisBogdan Dumitrache, por PororocaThe captainMaría y los demás, de Diego LermanNi juge ni soumise (So help me God)