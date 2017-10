Zinemaldia '17: 'The disaster artist', de James Franco

CONCHA DE ORO DEL ZINEMALDIA 2017





Tommy Wiseau es alguien mítico. O quizá podría decirse que más bien es mitológico. Como esas especies que no se sabe si existen o existieron, de las que poco o nada se sabe, pero que con los años su leyenda no hace sino aumentar, con textos e historias que se cuentan, adaptando todo a la situación y al entorno en el que se esté. Eso mismo es lo que lleva pasando desde que en 2003 Wiseau estrenara su película The room, calificada como "la peor película de la historia del Cine", que James Franco homenajea en The disaster artist.





James Franco es un todoterreno cinematográfico. Lo mismo actúa en una auténtica gamberrada rodeada de amigos (acordémonos de Juerga hasta el fin, por ejemplo -Seth Rogen y Evan Goldberg, 2013), que lo mismo lo hace poniéndose en la piel de alguien completamente serio ofreciendo un papel para recordar (127 horas, Danny Boyle, 2010 -por mencionar una solamente). Pero claro, no sólo actúa sino que también produce y dirige películas (o capítulos de series de televisión), teniendo ya a sus espaldas unos cuantos títulos realizados.







The disaster artist es la última película dirigida por James Franco. Se ha presentado en la Sección Oficial a competición del Zinemaldia y está basada en el libro homónimo de Greg Sestero y Tom Bissell. Lo que la película de Franco cuenta es la historia de la gestación y rodaje de la mencionada película de Tommy Wiseau. Con muchísimas licencias, claro. Que para algo Wiseau es alguien mitológico. es la última película dirigida por James Franco. Se ha presentado en la Sección Oficial a competición del Zinemaldia y está basada en el libro homónimo de Greg Sestero y Tom Bissell. Lo que la película de Franco cuenta es la historia de la gestación y rodaje de la mencionada película de Tommy Wiseau. Con muchísimas licencias, claro. Que para algo Wiseau es alguien mitológico.





La película es muy divertida, en la línea de lo que James Franco hace cuando se rodea de todos sus amigos, sin caer en ningún momento en el "caca-culo-pedo-pis" al que a veces nos tienen acostumbrados algunas de las películas en las que participa. En absoluto: es una gran comedia que se aleja de la parodia y del cachondeo idiota porque tiene elementos para que el público se ría. ¿El principal? Precisamente el gran protagonista de todo esto: Tommy Wiseau. Sus excentricidades, el misterio que le rodea (¿qué edad tiene? ¿de dónde es? son sólo dos de las preguntas que aún a día de hoy se sigue haciendo todo el mundo), su forma de hablar y de moverse, sus relaciones... Ante nosotros tenemos a un personaje que de tan increíble que parece, se puede pensar que no existe. Pues sí, existe y así debe de ser, porque así se ve en The room, porque también acaba saliendo en la película (surrealista aparición, y muy breve) y porque el propio James Franco le conoció y ha hablado mucho con él. La personalidad de Wiseau es tan sorprendente que nos deja con la boca abierta, bien por sorpresa, bien por las carcajadas producidas.





The disaster artist. También llega a ser emotiva. Y es esto quizá lo que más sorprende de todo. Porque viéndola asistimos a la composición de un personaje que llega a producir lástima, del que nos compadecemos en algunos momentos ya que él en realidad lo único que quiere y desea es ser cineasta, contar historias. Y ve que nadie confía en él, nunca. Y no lo entiende. James Franco consigue dar todo no sólo interpretándole sino también con la propia historia.



Por si fuera poco, se trata de un gran homenaje al Cine. Como también lo son la memorable y divertidísima Vivir rodando (Tom DiCillo,1995) o la obra maestra de Tim Burton, Ed Wood (1994). El tiempo dirá si The disaster artist está al nivel de estas dos. Es un homenaje a la creación audiovisual y a la pasión por ello. Pero aún hay más: también asistimos a un homenaje a la amistad, pues se muestra perfectamente la relación que mantienen los dos protagonistas, Greg (interpretado por Dave Franco, hermano de James) y Tommy, con sus altibajos cada dos por tres, pero que siguen manteniendo en la actualidad, siendo uña y carne.





James Franco como Tommy Wiseau está sensacional, absolutamente fantástico aportando una de sus mejores interpretaciones. Es imposible saber cómo es Wiseau en la vida real, pero si se ha visto The room, le conocerá lo suficiente como para apreciar el gran trabajo realizado por Franco, tanto en tonos de voz, como en poses, como en actitud... Con algunas prótesis puestas en su rostro que logra cierto parecido con la realidad, Franco logra acercarse lo suficiente como para hacernos creer que, efectivamente, es Tommy Wiseau.





Respecto al resto del elenco actoral, quien destaca es su hermano Dave Franco. También se acerca a parecerse lo suficiente a Greg Sestero, pero claramente se ve eclipsado por la grandeza de Franco/Wiseau. También circulan por ahí acompañando a los dos protagonistas: Seth Rogen, Allison Brie, Zac Efron, Josh Hutcherson (también muy divertido en su breve papel)... así como unos cuantos cameos de personajes importantes del Cine más reciente.





The disaster artist no pasará (probablemente) a los anales de la historia del Cine por cómo está dirigida pero tiene muchísimo mérito, contándonos la historia de un rodaje desastroso, de una película desastrosa, de un personaje desastroso y misterioso sin caer en la parodia o en el ridículo y e intentando buscar alguna respuesta a la gran pregunta que nos hacemos todos: ¿Por qué narices se ha convertido The room en una película de culto? ¿Por qué se siguen haciendo pases de la película en Estados Unidos que llenan las salas y la gente sigue disfrutando viéndola? Sin duda ver The room acompañado o en un cine es una experiencia completamente diferente a verla en la soledad del salón de casa (o en algún dispositivo móvil), así que otro de los grandes méritos de The disaster artist es hacernos ver que ver el cine, vivir el cine, en comunidad, es una experiencia muy, muy gratificante y divertida.